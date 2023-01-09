Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 223224225226 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 3 Всього голосів : 18 Додано: Вів 03 січ, 2023 23:37 Искатель написав: посетитель написав: Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс? Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?

Не пугайте Только что проверил: 37,4462.

А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс. Не пугайтеТолько что проверил: 37,4462.А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс. Ага, точно 37.4462.Ох і "ізі" банк.Все у них якось не ізі. Ага, точно 37.4462.Ох і "ізі" банк.Все у них якось не ізі. посетитель Повідомлень: 578 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 10:01 evgr написав: Коллеги, "завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении.

Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать...

Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко.



Как выйти из этой ситуации?

Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя?

Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет.

Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку? Коллеги, "завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении.Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать...Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко.Как выйти из этой ситуации?Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя?Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет.Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?

можно за пару дней выйти без комиссий в принципе наружу вообще

10 000 грн в сутки наличными снять с карты в банкомате в отделении ТАС

29 999 грн в сутки p2p перевод на карту другого банка переказати на картку в приложении

10 000 грн перевод СЕП платіж по Україні в приложении можно за пару дней выйти без комиссий в принципе наружу вообще10 000 грн в сутки наличными снять с карты в банкомате в отделении ТАС29 999 грн в сутки p2p перевод на карту другого банка переказати на картку в приложении10 000 грн перевод СЕП платіж по Україні в приложении emeta

Повідомлень: 2124 З нами з: 19.03.09 Подякував: 90 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 12:19 "Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?



5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".



Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?



Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту. evgr Повідомлень: 28 З нами з: 29.12.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 12:25 evgr написав: "Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?



5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".



Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?



Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту. "Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту.

В мобильном приложении такой опции не видел. Похоже, что она всем по умолчанию активирована.

Понимаете правильно. Но выглядит целесообразней положить на текущий депозит "zanachaka" под 10% с возможностью снять в любое время. В мобильном приложении такой опции не видел. Похоже, что она всем по умолчанию активирована.Понимаете правильно. Но выглядит целесообразней положить на текущий депозит "zanachaka" под 10% с возможностью снять в любое время. ramzes4

Повідомлень: 925 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2139 раз. Подякували: 251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 12:44 ramzes4 написав: evgr написав: "Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?



5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".



Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?



Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту. "Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту.

В мобильном приложении такой опции не видел. Похоже, что она всем по умолчанию активирована.

Понимаете правильно. Но выглядит целесообразней положить на текущий депозит "zanachaka" под 10% с возможностью снять в любое время. В мобильном приложении такой опции не видел. Похоже, что она всем по умолчанию активирована.Понимаете правильно. Но выглядит целесообразней положить на текущий депозит "zanachaka" под 10% с возможностью снять в любое время.

Там есть в настройках пункт активации %% на остаток по карте. Там есть в настройках пункт активации %% на остаток по карте. lloydbanksua

Повідомлень: 1324 З нами з: 22.04.20 Подякував: 62 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 223224225226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням kostya77,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Howl wolt450 і 1 гістьМодератори: Ірина_