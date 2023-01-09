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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 23:37
Искатель написав: посетитель написав:
Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?
Не пугайте
Только что проверил: 37,4462.
А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс.
Ага, точно 37.4462.Ох і "ізі" банк.Все у них якось не ізі.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 10:01
evgr написав:
Коллеги, "завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении.
Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать...
Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко.
Как выйти из этой ситуации?
Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя?
Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет.
Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?
можно за пару дней выйти без комиссий в принципе наружу вообще
10 000 грн в сутки наличными снять с карты в банкомате в отделении ТАС
29 999 грн в сутки p2p перевод на карту другого банка переказати на картку
в приложении
10 000 грн перевод СЕП платіж по Україні
в приложении
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:19
"Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?
5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".
Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?
Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту.
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evgr
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:25
evgr написав:
"Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?
5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".
Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?
Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту.
В мобильном приложении такой опции не видел. Похоже, что она всем по умолчанию активирована.
Понимаете правильно. Но выглядит целесообразней положить на текущий депозит "zanachaka" под 10% с возможностью снять в любое время.
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ramzes4
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:44
ramzes4 написав: evgr написав:
"Який відсоток на залишок особистих коштів по картці izibank?
5% річних по гривневій картці на всю суму особистих коштів за умови, що залишок складає більше 100 ₴ на добу і дана опція активована в мобільному додатку".
Коллеги, данная опция активирована в мобильном приложении - это о чем речь в правилах Изи?
Правильно понимаю, что закидываю деньги на карту - и в конце месяца получаю проценты? Просто наличку, которую в феврале нужно использовать под валютный депо, пока думаю положить на карту.
В мобильном приложении такой опции не видел. Похоже, что она всем по умолчанию активирована.
Понимаете правильно. Но выглядит целесообразней положить на текущий депозит "zanachaka" под 10% с возможностью снять в любое время.
Там есть в настройках пункт активации %% на остаток по карте.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:51
ramzes4
Т.е. можно на заначку кинуть 100к на будущий валютный депо, а первого февраля снять. И, условно говоря, за 20 дней что-то накапает. Да?
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evgr
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Додано: Пон 09 січ, 2023 14:11
evgr написав:ramzes4
Т.е. можно на заначку кинуть 100к на будущий валютный депо, а первого февраля снять. И, условно говоря, за 20 дней что-то накапает. Да?
Да, именно так
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ramzes4
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Додано: Пон 09 січ, 2023 14:35
evgr написав:ramzes4
Т.е. можно на заначку кинуть 100к на будущий валютный депо, а первого февраля снять. И, условно говоря, за 20 дней что-то накапает. Да?
Ви знімати як плануєте: доїти банкомат чи у касі за 15 грн?
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klug
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Додано: Пон 09 січ, 2023 15:26
klug
На Универсальную карту ПБ (кредитку) без комиссии же, правильно?
Поперекидывать p2p.
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evgr
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