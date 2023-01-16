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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:59

Якщо отримувати три депо одним махом,платимо 45 грн, або 15?
І банальне питання, одразу до каси, чи менеджер-каса?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:16

  novichok написав:Якщо отримувати три депо одним махом,платимо 45 грн, або 15?
Всi три депо в одній і тій самій валюті? Оформлені на ту саму людину? Загальна сума не перевищує 100000 грн. в еквіваленті? Якщо всі три відповіді - так, то можна вкластися в 15 грн. один раз. Там ще треба щоб депо після закінчення падало на один і той самий рахунок, бажано щоб депо закінчувались в невеликий проміжок часу (а не один у січні і інший у березні) і замовляти готівку (якщо вклад у валюті) треба до завершення першого депо на загальну суму усіх трьох депо і замовляти на дату не раніше закінчення третього депо.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:46

  Alien написав:Всi три депо в одній і тій самій валюті? Оформлені на ту саму людину? Загальна сума не перевищує 100000 грн. в еквіваленті? Якщо всі три відповіді - так, то можна вкластися в 15 грн. один раз. Там ще треба щоб депо після закінчення падало на один і той самий рахунок, бажано щоб депо закінчувались в невеликий проміжок часу (а не один у січні і інший у березні) і замовляти готівку (якщо вклад у валюті) треба до завершення першого депо на загальну суму усіх трьох депо і замовляти на дату не раніше закінчення третього депо.

Закінчуються 23,24,25, одна людина, одна тай сама карта. Чи можна замовити сьогодні-завтра та отримати 25 січня?
Каса або менеджер-каса, чи де як?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:54

  novichok написав:Закінчуються 23,24,25, одна людина, одна тай сама карта. Чи можна замовити сьогодні-завтра та отримати 25 січня?
Каса або менеджер-каса, чи де як?

Звичайно завтра замовляйте на 25 - думаю проблем бути не повинно. Усі депо мають буди не більше 100000 грн.
Щодо того куди йти - до касира чи економіста - тут писали що в різних відділеннях цей процес може бути організований по різному. Конкретно у своєму уточніть вже коли прийдете за грошима. Там дадуть максимально точну відповідь саме для вашого відділення
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

novichok

по 36.93 :roll:

Зараз вже 37.45 :|
super_mohito
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:39

Re: izibank

Закінчився конверт. депозит, кошти успішно зараховані на валютну картку. Але при спробі поповнити з цієї картки револют, банк відхиляє операцію, і присилає повідомлення з закликом звертатись на гарячку.

Це таки заборона самого банку? Хтось стикався з подібним? З моно і кредо перекази з валютних карток проводяться без проблем.
Majesty
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:41

  Majesty написав:Закінчився конверт. депозит, кошти успішно зараховані на валютну картку. Але при спробі поповнити з цієї картки револют, банк відхиляє операцію, і присилає повідомлення з закликом звертатись на гарячку.

Це таки заборона самого банку? Хтось стикався з подібним? З моно і кредо перекази з валютних карток проводяться без проблем.

думаю проблема в ізі, у мене взагалі онлайн покупки у валюті з карток ізі та спорту перестали працювати приблизно місяць тому, постійно пише звернутись на гарячку.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:11

Re: izibank

У меня izi отклонял операцию с валютки именно Р2Р. Пытался дёргнуть другим украинским банком.
Howl
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