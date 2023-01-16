Якщо отримувати три депо одним махом,платимо 45 грн, або 15?
І банальне питання, одразу до каси, чи менеджер-каса?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:59
Якщо отримувати три депо одним махом,платимо 45 грн, або 15?
І банальне питання, одразу до каси, чи менеджер-каса?
Додано: Чет 12 січ, 2023 22:16
Всi три депо в одній і тій самій валюті? Оформлені на ту саму людину? Загальна сума не перевищує 100000 грн. в еквіваленті? Якщо всі три відповіді - так, то можна вкластися в 15 грн. один раз. Там ще треба щоб депо після закінчення падало на один і той самий рахунок, бажано щоб депо закінчувались в невеликий проміжок часу (а не один у січні і інший у березні) і замовляти готівку (якщо вклад у валюті) треба до завершення першого депо на загальну суму усіх трьох депо і замовляти на дату не раніше закінчення третього депо.
Додано: Чет 12 січ, 2023 22:46
Закінчуються 23,24,25, одна людина, одна тай сама карта. Чи можна замовити сьогодні-завтра та отримати 25 січня?
Каса або менеджер-каса, чи де як?
Додано: Чет 12 січ, 2023 22:54
Звичайно завтра замовляйте на 25 - думаю проблем бути не повинно. Усі депо мають буди не більше 100000 грн.
Щодо того куди йти - до касира чи економіста - тут писали що в різних відділеннях цей процес може бути організований по різному. Конкретно у своєму уточніть вже коли прийдете за грошима. Там дадуть максимально точну відповідь саме для вашого відділення
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:39
Re: izibank
Закінчився конверт. депозит, кошти успішно зараховані на валютну картку. Але при спробі поповнити з цієї картки револют, банк відхиляє операцію, і присилає повідомлення з закликом звертатись на гарячку.
Це таки заборона самого банку? Хтось стикався з подібним? З моно і кредо перекази з валютних карток проводяться без проблем.
Додано: Пон 16 січ, 2023 16:41
думаю проблема в ізі, у мене взагалі онлайн покупки у валюті з карток ізі та спорту перестали працювати приблизно місяць тому, постійно пише звернутись на гарячку.
Додано: Пон 16 січ, 2023 21:11
Re: izibank
У меня izi отклонял операцию с валютки именно Р2Р. Пытался дёргнуть другим украинским банком.
Додано: Пон 16 січ, 2023 23:06
Re: izibank
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