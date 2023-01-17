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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 19:52
2XL написав: super_mohito написав:novichok
по 36.93
Зараз вже 37.45
Грабують
Ідіть до папки, там дешевше
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