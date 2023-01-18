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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:52

  2XL написав:
super_mohito написав:novichok

по 36.93 :roll:

Зараз вже 37.45 :|
Грабують

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:36

Sain_повернувся

Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.
Majesty
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:43

Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділе

Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
SanAngel2023
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:00

  SanAngel2023 написав:Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
Я зміг. Та у банці то і відділень немає )
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 18 січ, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:01

  SanAngel2023 написав:Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?

Только так и можно :mrgreen: У Изи нет отделений. Как на карту закинуть валюту, чтобы было что на депо положить - это уже другой вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:22

  Majesty написав:Sain_повернувся

Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.

Списало 1:1? Бо тут писали, що izi дуркує та конвертує через ойро.
klug
 
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