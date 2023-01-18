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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 19:52
2XL написав: super_mohito написав:novichok
по 36.93
Зараз вже 37.45
Грабують
Ідіть до папки, там дешевше
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Amethyst
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Додано: Сер 18 січ, 2023 10:36
Sain_повернувся
Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.
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Majesty
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Додано: Сер 18 січ, 2023 12:43
Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
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SanAngel2023
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:00
SanAngel2023 написав:
Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
Я зміг. Та у банці то і відділень немає )
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 18 січ, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:01
SanAngel2023 написав:
Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
Только так и можно
У Изи нет отделений. Как на карту закинуть валюту, чтобы было что на депо положить - это уже другой вопрос.
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moveton
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:22
Majesty написав:Sain_повернувся
Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.
Списало 1:1? Бо тут писали, що izi дуркує та конвертує через ойро.
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klug
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:29
klug написав: Majesty написав:
Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.
Списало 1:1? Бо тут писали, що izi дуркує та конвертує через ойро.
Именно про оплату разве писали? Я только про возврат видел:
_PORT_UA написав:
Ось тобі і Ізібанк. Оплата була за товар валютною картою на закордонному інтернет сайті. Рахунок на оплату товару також був у доларі. Через недоставку товару, відбулося повернення коштів. Але сума повернення була меншою. В підтримці не можуть зрозуміло пояснити ,чому так! У когось було щось схоже?
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:30
klug Списало 1:1, без комісій та конвертацій.
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Majesty
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