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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:52

  2XL написав:
super_mohito написав:novichok

по 36.93 :roll:

Зараз вже 37.45 :|
Грабують

Ідіть до папки, там дешевше
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:36

Sain_повернувся

Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.
Majesty
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:43

Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділе

Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
SanAngel2023
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:00

  SanAngel2023 написав:Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?
Я зміг. Та у банці то і відділень немає )
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 18 січ, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:01

  SanAngel2023 написав:Чи можу я відкрити валютний депозит без відвідування відділення банку?

Только так и можно :mrgreen: У Изи нет отделений. Как на карту закинуть валюту, чтобы было что на депо положить - это уже другой вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:22

  Majesty написав:Sain_повернувся

Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.

Списало 1:1? Бо тут писали, що izi дуркує та конвертує через ойро.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:29

  klug написав:
  Majesty написав:Перевірив, зробивши платіж з валютної карточки izi на DigitalOcean в доларах, все успішно пройшло.

Списало 1:1? Бо тут писали, що izi дуркує та конвертує через ойро.

Именно про оплату разве писали? Я только про возврат видел:
  _PORT_UA написав:Ось тобі і Ізібанк. Оплата була за товар валютною картою на закордонному інтернет сайті. Рахунок на оплату товару також був у доларі. Через недоставку товару, відбулося повернення коштів. Але сума повернення була меншою. В підтримці не можуть зрозуміло пояснити ,чому так! У когось було щось схоже?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:30

klug Списало 1:1, без комісій та конвертацій.
Majesty
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:27

  klug написав:Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.

Кстати, был сегодня у ТАСи и менеджер мне на голубом глазу втирала, что на Б5 налоги с этого 1% уже взимаются и она лично это видит в своём приложении. Доверия этому нет потому, что на сайте до сих пор и по Б5 и по Вере написано, что всё без налогов и вообще девочка откровенно мышей не ловила, но если вдруг права, то Изины 1.2% ещё неплохой вариант для физиков (если предприниматель, то Моня по процентам рулит недосягаемо). Не знаю у кого больше.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:53

  moveton написав:
  klug написав:Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.

Кстати, был сегодня у ТАСи и менеджер мне на голубом глазу втирала, что на Б5 налоги с этого 1% уже взимаются и она лично это видит в своём приложении. Доверия этому нет потому, что на сайте до сих пор и по Б5 и по Вере написано, что всё без налогов и вообще девочка откровенно мышей не ловила, но если вдруг права, то Изины 1.2% ещё неплохой вариант для физиков (если предприниматель, то Моня по процентам рулит недосягаемо). Не знаю у кого больше.

З В5 завжди платилися податки, бо це не фантики, а реальні гроші. В умовах програми «Заощаджуй на покупках з «ТАСКОМБАНК» навіть є два стовпчики: розмір нарахованого кишмишу та розмір кишмишу після сплати податків. Усюди в рекламі фігурує остання цифра, тому не треба нікому вірити, а треба опиратися на першоджерела.
klug
 
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