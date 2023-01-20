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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:32

  klug написав:З В5 завжди платилися податки, бо це не фантики, а реальні гроші. В умовах програми «Заощаджуй на покупках з «ТАСКОМБАНК» навіть є два стовпчики: розмір нарахованого кишмишу та розмір кишмишу після сплати податків. Усюди в рекламі фігурує остання цифра, тому не треба нікому вірити, а треба опиратися на першоджерела.

Понятно, что они платятся. Но девочка утверждала, что 1% - это до налогов. Скорее всего такая наблюдательная, конечно...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:12

Re: izibank

Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:08

  1finanсier написав:Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?

Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:13

  mihasik написав:
  1finanсier написав:Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?

Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.

Я сепом напрямую пополнял заначку - без проблем зачислялось.
lloydbanksua
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  #<1 ... 226227228229
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