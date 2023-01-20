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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:32
klug написав:
З В5 завжди платилися податки, бо це не фантики, а реальні гроші. В умовах програми «Заощаджуй на покупках з «ТАСКОМБАНК» навіть є два стовпчики: розмір нарахованого кишмишу та розмір кишмишу після сплати податків. Усюди в рекламі фігурує остання цифра, тому не треба нікому вірити, а треба опиратися на першоджерела.
Понятно, что они платятся. Но девочка утверждала, что 1% - это до налогов. Скорее всего такая наблюдательная, конечно...
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:12
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
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1finanсier
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:08
1finanсier написав:
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.
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mihasik
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:13
mihasik написав: 1finanсier написав:
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.
Я сепом напрямую пополнял заначку - без проблем зачислялось.
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