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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:32
klug написав:
З В5 завжди платилися податки, бо це не фантики, а реальні гроші. В умовах програми «Заощаджуй на покупках з «ТАСКОМБАНК» навіть є два стовпчики: розмір нарахованого кишмишу та розмір кишмишу після сплати податків. Усюди в рекламі фігурує остання цифра, тому не треба нікому вірити, а треба опиратися на першоджерела.
Понятно, что они платятся. Но девочка утверждала, что 1% - это до налогов. Скорее всего такая наблюдательная, конечно...
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moveton
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:12
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
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1finanсier
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:08
1finanсier написав:
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.
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mihasik
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:13
mihasik написав: 1finanсier написав:
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.
Я сепом напрямую пополнял заначку - без проблем зачислялось.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:55
lloydbanksua написав: mihasik написав: 1finanсier написав:
Друзі, а можна в касі тасу поповнити ізіну заначку ( та що вільний депозит)?
Я хотел сэпом пополнить, на горячке сказали только через приложение.
Возможно и через кассу тоже нельзя.
Я сепом напрямую пополнял заначку - без проблем зачислялось.
А где ібан искать? Я не нашел.
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mihasik
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:57
А з Ізі-Заначки можна без комісії і кеш отримати у касі Тасі?
"Часткове зняття коштів здійснюється через касу Банку або шляхом безготівкового перерахування".
У додатку бачу, що тільки на карту можу вивести.
Або через банкомат Тасі без комісії зняти? Якщо банкомат (у моєму відділенні він ледь дихає) "побачить" безконтактно віртуальну карту на смартфоні.
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evgr
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:12
mihasik Профіль - Поділитися деталями рахунку - картки/депозити. Выбираете депозит (т.к. заначка считается у Изи депозитом).
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:29
lloydbanksua написав:mihasik
Профіль - Поділитися деталями рахунку - картки/депозити. Выбираете депозит (т.к. заначка считается у Изи депозитом).
Мдааа, а чат как всегда в своем репертуаре, ничерта не знает... спасибо)
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mihasik
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:24
Випустив картку для виплат в ізібанку. Нічим не гірше моно, є кешбек. Найбільша перевага ізі - відсутність комісії.
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podkastlero8
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Додано: Суб 28 січ, 2023 02:29
Ганно Сергіївно, вони навіть не стараються!
podkastlero8 написав:
картку для виплат
Хто пише ці тексти, chatGPT?
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klug
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