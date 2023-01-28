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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 16:17
Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?
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1finanсier
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Додано: Суб 28 січ, 2023 17:44
1finanсier написав:
Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?
Ага.Вільний доступ до грошей, та відсоток на залишок 10, в межах 75к або 10 р2р на місяць.
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novichok
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:30
novichok написав: 1finanсier написав:
Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?
Ага.Вільний доступ до грошей, та відсоток на залишок 10, в межах 75к або 10 р2р на місяць.
Дякую
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1finanсier
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