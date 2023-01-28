RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 227228229230

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:17

Re: izibank

Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 02.09.19
Подякував: 188 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:44

  1finanсier написав:Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?

Ага.Вільний доступ до грошей, та відсоток на залишок 10, в межах 75к або 10 р2р на місяць.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:30

  novichok написав:
  1finanсier написав:Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?

Ага.Вільний доступ до грошей, та відсоток на залишок 10, в межах 75к або 10 р2р на місяць.

Дякую
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 02.09.19
Подякував: 188 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:41

Re: izibank

Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?
ukr0014959
 
Повідомлень: 161
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:08

  ukr0014959 написав:Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?

Лучше в ТАС оформить онлайн. Курс выгоднее и намного проще потом забрать валюту.
lara_08
 
Повідомлень: 604
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:20

  ukr0014959 написав:Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?

Угуу, вже дорого.
Краще до папки, як lara_08 радить
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 05.05.21
Подякував: 228 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 227228229230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6017)
28.01.2023 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.