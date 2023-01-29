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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:17

Re: izibank

Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:44

  1finanсier написав:Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?

Ага.Вільний доступ до грошей, та відсоток на залишок 10, в межах 75к або 10 р2р на місяць.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:30

  novichok написав:
  1finanсier написав:Панове, поясніть будь ласка ньюанси депозиту ціль. Принцип дії як заначка? Можна поповнювати та знімати і це все також за 10% річних ?

Ага.Вільний доступ до грошей, та відсоток на залишок 10, в межах 75к або 10 р2р на місяць.

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:41

Re: izibank

Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:08

  ukr0014959 написав:Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?

Лучше в ТАС оформить онлайн. Курс выгоднее и намного проще потом забрать валюту.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:20

  ukr0014959 написав:Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?

Угуу, вже дорого.
Краще до папки, як lara_08 радить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:31

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?

Угуу, вже дорого.
Краще до папки, як lara_08 радить


Не знав, що тас також є можливість онлайн, пішов вивчати матчасть
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:34

Не пооойняв, ви що талбичку Клуба 100 не вивчали?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:21

  Amethyst написав:Не пооойняв, ви що талбичку Клуба 100 не вивчали?


Трохи був в анабіозє, останнє шо видає гугл, то жовтень місяць.
Можна посилання в студіо, а то вже всунувся до алки блін
ukr0014959
 
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