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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 11:09
Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
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ukr0014959
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:12
ukr0014959 написав:
Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
Отам в кінці отої шикарної талбички є Рефки пана mustbe
-- творця цього чуда
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Amethyst
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:14
ukr0014959 написав:
Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
Візьміть посилання mustbe там де будете таблицю дивитися
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lara_08
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