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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 11:09
Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
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ukr0014959
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:12
ukr0014959 написав:
Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
Отам в кінці отої шикарної талбички є Рефки пана mustbe
-- творця цього чуда
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Amethyst
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:14
ukr0014959 написав:
Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
Візьміть посилання mustbe там де будете таблицю дивитися
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lara_08
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:46
Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay. Или его нет, только вручную через GP?
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lloydbanksua
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:23
lloydbanksua написав:
Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay
немає підтримки з боку банки, пробував в яблукофоні
При чому "спортсмени" підтримують.
В них взагалі якісь дитячи картки. При поповненні в будках одразу пропонує 5366 39
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kulikrom
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:39
kulikrom написав: lloydbanksua написав:
Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay
немає підтримки з боку банки, пробував в яблукофоні
При чому "спортсмени" підтримують.
В них взагалі якісь дитячи картки. При поповненні в будках одразу пропонує 5366 39
Лол, как же тогда рассчитываться виртуалкой в магазинах?) Только пластик, получается, нужно в отделении получать. И Изя ещё хотела конкурентом моно стать
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lloydbanksua
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:05
lloydbanksua написав:
Лол, как же тогда рассчитываться виртуалкой в магазинах?) Только пластик, получается, нужно в отделении получать. И Изя ещё хотела конкурентом моно стать
Увы, такое доступно только для трудолюбивых: готовых зайти в Google Wallet и добавить там. Я себе добавил и туда и в Сильпошное приложение. В прошлом году имел за это бонусные баллы (в Сильпо была акция за расчёт MC картами через приложение). Это с Укргазовской картой плохо - в Wallet ещё добавляется, а в Сильпо уже нет. А с Изей всё работает.
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moveton
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:14
lloydbanksua написав: kulikrom написав: lloydbanksua написав:
Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay
немає підтримки з боку банки, пробував в яблукофоні
При чому "спортсмени" підтримують.
В них взагалі якісь дитячи картки. При поповненні в будках одразу пропонує 5366 39
Лол, как же тогда рассчитываться виртуалкой в магазинах?) Только пластик, получается, нужно в отделении получать. И Изя ещё хотела конкурентом моно стать
пластик у відділенні отримувати.Тільки Нової пошти
.За 50 грн.
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