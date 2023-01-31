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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:09

Re: izibank

Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:12

  ukr0014959 написав:Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання
Отам в кінці отої шикарної талбички є Рефки пана mustbe -- творця цього чуда :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:14

  ukr0014959 написав:Дякую, як що в тас є реферальна програма кидайте посилання

Візьміть посилання mustbe там де будете таблицю дивитися
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:46

Re: izibank

Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay. Или его нет, только вручную через GP?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:23

  lloydbanksua написав:Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay

немає підтримки з боку банки, пробував в яблукофоні
При чому "спортсмени" підтримують.
В них взагалі якісь дитячи картки. При поповненні в будках одразу пропонує 5366 39
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:39

  kulikrom написав:
  lloydbanksua написав:Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay

немає підтримки з боку банки, пробував в яблукофоні
При чому "спортсмени" підтримують.
В них взагалі якісь дитячи картки. При поповненні в будках одразу пропонує 5366 39

Лол, как же тогда рассчитываться виртуалкой в магазинах?) Только пластик, получается, нужно в отделении получать. И Изя ещё хотела конкурентом моно стать :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:05

  lloydbanksua написав:Лол, как же тогда рассчитываться виртуалкой в магазинах?) Только пластик, получается, нужно в отделении получать. И Изя ещё хотела конкурентом моно стать :mrgreen:

Увы, такое доступно только для трудолюбивых: готовых зайти в Google Wallet и добавить там. Я себе добавил и туда и в Сильпошное приложение. В прошлом году имел за это бонусные баллы (в Сильпо была акция за расчёт MC картами через приложение). Это с Укргазовской картой плохо - в Wallet ещё добавляется, а в Сильпо уже нет. А с Изей всё работает.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:14

  lloydbanksua написав:
  kulikrom написав:
  lloydbanksua написав:Не могу найти в приложении пункт добавления карты в Google Pay

немає підтримки з боку банки, пробував в яблукофоні
При чому "спортсмени" підтримують.
В них взагалі якісь дитячи картки. При поповненні в будках одразу пропонує 5366 39

Лол, как же тогда рассчитываться виртуалкой в магазинах?) Только пластик, получается, нужно в отделении получать. И Изя ещё хотела конкурентом моно стать :mrgreen:
пластик у відділенні отримувати.Тільки Нової пошти :).За 50 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:07

ізя знову за старе? "Щось пішло не так", - і не впускає. Ще хтось спостерігає таке?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:20

  klug написав:ізя знову за старе? "Щось пішло не так", - і не впускає. Ще хтось спостерігає таке?

Мене тільки що пустило, раніше не пробувала
lara_08
 
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