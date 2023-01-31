|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:41
lara_08 написав: klug написав:
ізя знову за старе? "Щось пішло не так", - і не впускає. Ще хтось спостерігає таке?
Мене тільки що пустило, раніше не пробувала
Дякую, після перевстановлення застосунку та 5-ти спроб отримати СМС з кодом теж вдалося зайти.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7905
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему