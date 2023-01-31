RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:41

  lara_08 написав:
  klug написав:ізя знову за старе? "Щось пішло не так", - і не впускає. Ще хтось спостерігає таке?

Мене тільки що пустило, раніше не пробувала

Дякую, після перевстановлення застосунку та 5-ти спроб отримати СМС з кодом теж вдалося зайти.
klug
 
Повідомлень: 7905
З нами з: 18.08.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 07:43

Re: izibank

Сраний Ізя хворий як Тася, не вміє розблоковувати предавторизації.
Дві неуспішних купівлі квитків Укрзалізниці і обидві так і залишилися в мінусах.
Тепла лінія мичала, що розблокують 30 січня, але вірити ТАСі неможливо.
Кочевник
 
Повідомлень: 2284
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:13

Re: izibank

  Кочевник написав:Тепла лінія мичала, що розблокують 30 січня, але вірити ТАСі неможливо.
Так розблокували чи ні?
Своє повідомлення ти розмістив 31, а за словами підтримки повинні розблокувати 30.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5160
З нами з: 08.03.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 229230231232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, lloydbanksua, nnallex, хуторянка і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2240)
31.01.2023 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.