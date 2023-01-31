Дякую, після перевстановлення застосунку та 5-ти спроб отримати СМС з кодом теж вдалося зайти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:41
Додано: Вів 31 січ, 2023 07:43
Re: izibank
Сраний Ізя хворий як Тася, не вміє розблоковувати предавторизації.
Дві неуспішних купівлі квитків Укрзалізниці і обидві так і залишилися в мінусах.
Тепла лінія мичала, що розблокують 30 січня, але вірити ТАСі неможливо.
Додано: Вів 31 січ, 2023 15:13
Re: izibank
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