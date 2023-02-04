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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:41
lara_08 написав: klug написав:
ізя знову за старе? "Щось пішло не так", - і не впускає. Ще хтось спостерігає таке?
Мене тільки що пустило, раніше не пробувала
Дякую, після перевстановлення застосунку та 5-ти спроб отримати СМС з кодом теж вдалося зайти.
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klug
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Додано: Вів 31 січ, 2023 07:43
Сраний Ізя хворий як Тася, не вміє розблоковувати предавторизації.
Дві неуспішних купівлі квитків Укрзалізниці і обидві так і залишилися в мінусах.
Тепла лінія мичала, що розблокують 30 січня, але вірити ТАСі неможливо.
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Кочевник
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Додано: Вів 31 січ, 2023 15:13
Кочевник написав:
Тепла лінія мичала, що розблокують 30 січня, але вірити ТАСі неможливо.
Так розблокували чи ні?
Своє повідомлення ти розмістив 31, а за словами підтримки повинні розблокувати 30.
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Howl
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:01
Щось у лісі всохло...изя ліміт насипає та ще й за друга 150грн кешбеку. Але й умови змінює
Мені відомо, що на кредит буде нараховуватися фіксована процентна ставка 59%(п’ятдесят дев’ять) процентів річних... на операції з оплати придбаних товарів (робіт, послуг) в торговельній мережі та мережі Інтернет, оплаті комунальних платежів та мобільного телефону у Мобільному додатку izibank: - при виконанні умов Пільгового періоду – 0,0001% річних
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:09
А где радость, что с февраля КБ на хавчик опять 1.5%? Или тут положено только жаловаться?
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moveton
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:46
lloydbanksua написав: moveton написав:
А где радость, что с февраля КБ на хавчик опять 1.5%? Или тут положено только жаловаться?
Чему радоваться, когда есть 2% на постоянной основе?
1,5 % за кредитні це наразі апріорі краще ніж 2% за свої
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:56
lloydbanksua написав: moveton написав:
А где радость, что с февраля КБ на хавчик опять 1.5%? Или тут положено только жаловаться?
Чему радоваться, когда есть 2% на постоянной основе?
це де?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:59
посетитель написав: lloydbanksua написав: moveton написав:
А где радость, что с февраля КБ на хавчик опять 1.5%? Или тут положено только жаловаться?
Чему радоваться, когда есть 2% на постоянной основе?
це де?
Піреус
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Додано: Суб 04 лют, 2023 21:02
А що тут СЕП на вихідних не працює? Чекати зарахування до понеділка ?
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undeadserf
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