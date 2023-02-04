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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лют, 2023 23:57
undeadserf, скоріше за все, що так. Тут на форумі була тема про те, як банки приймають і відправляють СЕП — там можна подивитися що й як.
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