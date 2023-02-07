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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 230231232233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:57

Re: izibank

undeadserf, скоріше за все, що так. Тут на форумі була тема про те, як банки приймають і відправляють СЕП — там можна подивитися що й як.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:38

  undeadserf написав:А що тут СЕП на вихідних не працює? Чекати зарахування до понеділка ? :(

все вірно, чекати до понеділка
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:03

Re: izibank

lara_08 написав:
  ukr0014959 написав:Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?

Лучше в ТАС оформить онлайн. Курс выгоднее и намного проще потом забрать валюту.
Замовляти тільки по телефону чи в чаті можна?
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