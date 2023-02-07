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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лют, 2023 23:57
undeadserf, скоріше за все, що так. Тут на форумі була тема про те, як банки приймають і відправляють СЕП — там можна подивитися що й як.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:38
undeadserf написав:
А що тут СЕП на вихідних не працює? Чекати зарахування до понеділка ?
все вірно, чекати до понеділка
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:03
lara_08 написав: ukr0014959 написав:
Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?
Лучше в ТАС оформить онлайн. Курс выгоднее и намного проще потом забрать валюту.
Замовляти тільки по телефону чи в чаті можна?
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