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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лют, 2023 23:57
undeadserf, скоріше за все, що так. Тут на форумі була тема про те, як банки приймають і відправляють СЕП — там можна подивитися що й як.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:38
undeadserf написав:
А що тут СЕП на вихідних не працює? Чекати зарахування до понеділка ?
все вірно, чекати до понеділка
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:03
lara_08 написав: ukr0014959 написав:
Як банка в плані валютного депо 100к грн хочу покласти, віддають без проблем?
Лучше в ТАС оформить онлайн. Курс выгоднее и намного проще потом забрать валюту.
Замовляти тільки по телефону чи в чаті можна?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:39
Как у изи с проводкой по счету? Вчера пополнил через терминал, пришли сразу, а сумма погашения задолженности до сих пор не обновилась, это норма?
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mihasik
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:42
mihasik написав:
Как у изи с проводкой по счету? Вчера пополнил через терминал, пришли сразу, а сумма погашения задолженности до сих пор не обновилась, это норма?
Izi в выписке по счету мгновенно рисует проводку.
А вот платеж/сумма льготного периода обновляется на следующие рабочие сутки.
Т.е. погашение в воскресенье будет отображено в приложении во вторник. Для izi - это норма.
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ramzes4
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:42
mihasik написав:
Как у изи с проводкой по счету? Вчера пополнил через терминал, пришли сразу, а сумма погашения задолженности до сих пор не обновилась, это норма?
Так вы ж можете сформировать выписку
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:06
Amethyst написав: mihasik написав:
Как у изи с проводкой по счету? Вчера пополнил через терминал, пришли сразу, а сумма погашения задолженности до сих пор не обновилась, это норма?
Так вы ж можете сформировать выписку
В выписке даже нет этого пополнения
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mihasik
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:13
ramzes4 написав: mihasik написав:
Как у изи с проводкой по счету? Вчера пополнил через терминал, пришли сразу, а сумма погашения задолженности до сих пор не обновилась, это норма?
Izi в выписке по счету мгновенно рисует проводку.
А вот платеж/сумма льготного периода обновляется на следующие рабочие сутки.
Т.е. погашение в воскресенье будет отображено в приложении во вторник. Для izi - это норма.
Завтра можно загаситься с рюкзака или лучше сегодня?
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mihasik
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:45
mihasik, а вы точно нам тут про izi вопросы задаете?
Бо рюкзак - это спортбанк. И там всё немного иначе, чем у izi.
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ramzes4
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:04
ramzes4 написав:mihasik
, а вы точно нам тут про izi вопросы задаете?
Бо рюкзак - это спортбанк. И там всё немного иначе, чем у izi.
ну да, в смысле заначка))
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