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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12
mihasik написав:
:-) ну да, в смысле заначка))
С заначки можно гаситься в последний день, т.е. завтра. Куда спешить
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