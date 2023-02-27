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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12

  mihasik написав::-) ну да, в смысле заначка))

С заначки можно гаситься в последний день, т.е. завтра. Куда спешить 8)
ramzes4
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  #<1 ... 231232233234
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