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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12

  mihasik написав::-) ну да, в смысле заначка))

С заначки можно гаситься в последний день, т.е. завтра. Куда спешить 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:55

Re: izibank

  ramzes4 написав:С заначки можно гаситься в последний день...
До 16:00 можно.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:12

Дивні, м'яко кажучи, тут правила замовлення долл. готівки. Замовив сьогодні - чекати 2 тижні.
Тиждень на заявку, яка може бути сформована лише в наступний понеділок. І потім тиждень після заявки і теж тільки в наступний після неї понеділок.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:17

Re: izibank

Клиент_, інформація про це була в цій темі опублікована в минулому році й замовити можливо навіть до завершення депо...
У відділенні ТАС ідіть одразу до менеджера, який повинен роздрукувати дві платіжні інструкції: одна для видачі замовленої валюти, інша на комісію 15 ₴.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:30

  Клиент_ написав:Дивні, м'яко кажучи, тут правила замовлення долл. готівки. Замовив сьогодні - чекати 2 тижні.
Тиждень на заявку, яка може бути сформована лише в наступний понеділок. І потім тиждень після заявки і теж тільки в наступний після неї понеділок.

Две недели - это только тем, кто зачем-то заказывает в понедельник. Если заказать в воскресенье, то можно уложиться в 8 дней. Всем давно известная фишка Изи. Если валюта с депо, то абсолютно не напрягает: это же не Сеня, можно заказать раньше конца депо.

Кстати, получать совсем не обязательно в понедельник. По крайней мере раньше позволяли на любой день заказать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:35

  moveton написав:
  Клиент_ написав:Дивні, м'яко кажучи, тут правила замовлення долл. готівки. Замовив сьогодні - чекати 2 тижні.
Тиждень на заявку, яка може бути сформована лише в наступний понеділок. І потім тиждень після заявки і теж тільки в наступний після неї понеділок.

Две недели - это только тем, кто зачем-то заказывает в понедельник. Если заказать в воскресенье, то можно уложиться в 8 дней. Всем давно известная фишка Изи. Если валюта с депо, то абсолютно не напрягает: это же не Сеня, можно заказать раньше конца депо.

Кстати, получать совсем не обязательно в понедельник. По крайней мере раньше позволяли на любой день заказать.

При заказе валюты должно пройти ДВА Пн., т.е. если закажете в Вс. 26/02/23, то получить можно в ЛЮБОЙ день, начиная с 06/03/23...
И этот любой день может быть днем окончания депо. Просто подгадать нужно правильно, делофто :idea:
Amethyst
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