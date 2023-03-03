С заначки можно гаситься в последний день, т.е. завтра. Куда спешить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:55
Re: izibank
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:12
Дивні, м'яко кажучи, тут правила замовлення долл. готівки. Замовив сьогодні - чекати 2 тижні.
Тиждень на заявку, яка може бути сформована лише в наступний понеділок. І потім тиждень після заявки і теж тільки в наступний після неї понеділок.
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:17
Re: izibank
Клиент_, інформація про це була в цій темі опублікована в минулому році й замовити можливо навіть до завершення депо...
У відділенні ТАС ідіть одразу до менеджера, який повинен роздрукувати дві платіжні інструкції: одна для видачі замовленої валюти, інша на комісію 15 ₴.
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:30
Две недели - это только тем, кто зачем-то заказывает в понедельник. Если заказать в воскресенье, то можно уложиться в 8 дней. Всем давно известная фишка Изи. Если валюта с депо, то абсолютно не напрягает: это же не Сеня, можно заказать раньше конца депо.
Кстати, получать совсем не обязательно в понедельник. По крайней мере раньше позволяли на любой день заказать.
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:35
При заказе валюты должно пройти ДВА Пн., т.е. если закажете в Вс. 26/02/23, то получить можно в ЛЮБОЙ день, начиная с 06/03/23...
И этот любой день может быть днем окончания депо. Просто подгадать нужно правильно, делофто
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:50
Re: izibank
Кредитний ліміт хтось збільшував у новому році? Тепер збільшення відбувається лише у випадку, коли змінюються тарифи на обслуговування? Бо подав заявку, пишуть, що схвалено, але відсотки за користування збільшуються.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:22
ізі депозит
Доброго вечора. Чи є можливість часткового дострокового зняття ізі депозиту?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:39
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:53
Частково зняти можна лише з Заначки. Строкові депозити розриваються повністю, з втратою нарахованих відсотків, якщо Ви вибрали можливість дострокового розірвання при відкритті, або не розриваються взагалі, якщо Ви вибрали депозит без дострокового розірвання.
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