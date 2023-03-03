Howl написав:Клиент_
, інформація про це була в цій темі опублікована в минулому році й замовити можливо навіть до завершення депо...
У відділенні ТАС ідіть одразу до менеджера, який повинен роздрукувати дві платіжні інструкції: одна для видачі замовленої валюти, інша на комісію 15 ₴.
Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?