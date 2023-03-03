Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:18
Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:07
Re: izibank
moveton, снять и по курсу кассы продать банку. Далее гривну можно завести куда можно без комиссии. Поскольку есть ограничения на вывод средств меньше какой-то суммы.
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