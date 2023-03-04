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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:18

  Howl написав:Клиент_, інформація про це була в цій темі опублікована в минулому році й замовити можливо навіть до завершення депо...
У відділенні ТАС ідіть одразу до менеджера, який повинен роздрукувати дві платіжні інструкції: одна для видачі замовленої валюти, інша на комісію 15 ₴.

Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:07

Re: izibank

moveton, снять и по курсу кассы продать банку. Далее гривну можно завести куда можно без комиссии. Поскольку есть ограничения на вывод средств меньше какой-то суммы.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:02

  moveton написав:Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?

При снятии конвертов всегда стараюсь не продавать хвостик, а докупить вверх до круглого, то есть до 2710 или 2715.
При снятии беру с собой 100 баксов мелочью (1/5/10/20) чтобы при необходимости дать сдачу
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:17

Депозит USD

Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:32

  lloydbanksua написав:Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?

Якщо під "правилом 2х тижнів" розуміється необхідність замовлення готівки щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо - то так - воно актуальне
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36

  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?

Якщо під "правилом 2х тижнів" розуміється необхідність замовлення готівки щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо - то так - воно актуальне

Саме так. Тобто, якщо в мене 23 березня закінчується депо, то вже на наступному тижні я можу робити замовлення?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:38

  lloydbanksua написав:
  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?

Якщо під "правилом 2х тижнів" розуміється необхідність замовлення готівки щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо - то так - воно актуальне

Саме так. Тобто, якщо в мене 23 березня закінчується депо, то вже на наступному тижні я можу робити замовлення?

Виходить що так. Тим паче що хтось писав що замовити раніше ніж за 2 понеділка можна - пізніше не можна - бо треба буде зайвий тиждень чекати
Alien
 
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