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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:18
Howl написав:Клиент_
, інформація про це була в цій темі опублікована в минулому році й замовити можливо навіть до завершення депо...
У відділенні ТАС ідіть одразу до менеджера, який повинен роздрукувати дві платіжні інструкції: одна для видачі замовленої валюти, інша на комісію 15 ₴.
Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?
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moveton
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:07
moveton, снять и по курсу кассы продать банку. Далее гривну можно завести куда можно без комиссии. Поскольку есть ограничения на вывод средств меньше какой-то суммы.
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Howl
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:02
moveton написав:
Кстати, а что при выдаче можно сделать с остатком в несколько долларов от кратной сотни сумме? Продать можно, наверное. А на "платiвку" ТАСину без комиса зачислить? Или там оно всё равно пойдёт, как пополнение наличкой за 0.5% и не менее 5 грн?
При снятии конвертов всегда стараюсь не продавать хвостик, а докупить вверх до круглого, то есть до 2710 или 2715.
При снятии беру с собой 100 баксов мелочью (1/5/10/20) чтобы при необходимости дать сдачу
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mustbe
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:17
Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:32
lloydbanksua написав:
Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?
Якщо під "правилом 2х тижнів" розуміється необхідність замовлення готівки щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо - то так - воно актуальне
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Alien
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36
Alien написав: lloydbanksua написав:
Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?
Якщо під "правилом 2х тижнів" розуміється необхідність замовлення готівки щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо - то так - воно актуальне
Саме так. Тобто, якщо в мене 23 березня закінчується депо, то вже на наступному тижні я можу робити замовлення?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:38
lloydbanksua написав: Alien написав: lloydbanksua написав:
Правило 2-х недель все так же актуально для Изи?
Якщо під "правилом 2х тижнів" розуміється необхідність замовлення готівки щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо - то так - воно актуальне
Саме так. Тобто, якщо в мене 23 березня закінчується депо, то вже на наступному тижні я можу робити замовлення?
Виходить що так. Тим паче що хтось писав що замовити раніше ніж за 2 понеділка можна - пізніше не можна - бо треба буде зайвий тиждень чекати
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Alien
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