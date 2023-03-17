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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 02:37
Замовлення валюти робив 06.03, сказали прийти 13.03, тобто через тиждень. Закінчення депозиту - 08.03. Хотів одразу замовити видачу під інший депозит, який закінчується 21.03, сказали зарано.
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ternofond
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:47
Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
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Искатель
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:49
Искатель написав:
Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
Пишите в чат им в телеге уже сегодня.
Все три раза забирал у них конверты не без приключений
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emeta
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:53
emeta написав: Искатель написав:
Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
Пишите в чат им в телеге уже сегодня.
Все три раза забирал у них конверты не без приключений
Угу, можна седня настучать в Чат, все заказать на 30е, но дето на недельке перепроверить через Чат: не перепутал ли оператор сроки заказа.
Мне таки перепутали, помог маааленький скандальчик в отд-и ТАСа, хотя они и были ни при чем-с
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Amethyst
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:59
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.
Спасибо большое заранее! Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.
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Искатель
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:07
Искатель написав:
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Пока ещё не делал, только спросил в изиной поддержке можно ли забросить хотя бы на ТАСину карту. Там сказали, что это к ТАСиному менеджеру и Изя тут уже не при делах. В ближайший понедельник попробую проделать, но знаю я тех менеджеров...
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moveton
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:11
moveton написав: Искатель написав:
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Пока ещё не делал, только спросил в изиной поддержке можно ли забросить хотя бы на ТАСину карту. Там сказали, что это к ТАСиному менеджеру и Изя тут уже не при делах. В ближайший понедельник попробую проделать, но знаю я тех менеджеров...
О! Я на ветке ТАСи детально написал о вчерашней встрече с местными "знатоками". Они, правда, уже дружно дергаются, когда я захожу в отделение... Но умней от этого не стают. Хотя за столько лет работы на одном месте уже обезьяну можно было заставить выучить инструкции по работе.
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Искатель
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22
Искатель написав:
Хотя за столько лет работы на одном месте уже обезьяну можно было заставить выучить инструкции по работе.
Там, похоже, естественный отбор тех, которые не способны. В моём отделении где-то лет 8 назад я ещё застал толковую девочку и тогда же она в другой банк убежала. Это была последняя.
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moveton
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:27
moveton написав: Искатель написав:
Хотя за столько лет работы на одном месте уже обезьяну можно было заставить выучить инструкции по работе.
Там, похоже, естественный отбор тех, которые не способны. В моём отделении где-то лет 8 назад я ещё застал толковую девочку и тогда же она в другой банк убежала. Это была последняя.
С такими ЗП, что тас предлагает, неудивительно, что толковые уходят, а остальные сидят годами.
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lloydbanksua
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