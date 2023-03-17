RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 234235236237>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 02:37

Re: izibank

Замовлення валюти робив 06.03, сказали прийти 13.03, тобто через тиждень. Закінчення депозиту - 08.03. Хотів одразу замовити видачу під інший депозит, який закінчується 21.03, сказали зарано.
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:47

Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
Искатель
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 22.02.16
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4723 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:49

  Искатель написав:Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).


Пишите в чат им в телеге уже сегодня.
Все три раза забирал у них конверты не без приключений
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 19.03.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:53

  emeta написав:
  Искатель написав:Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).


Пишите в чат им в телеге уже сегодня.
Все три раза забирал у них конверты не без приключений

Угу, можна седня настучать в Чат, все заказать на 30е, но дето на недельке перепроверить через Чат: не перепутал ли оператор сроки заказа.
Мне таки перепутали, помог маааленький скандальчик в отд-и ТАСа, хотя они и были ни при чем-с :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 05.05.21
Подякував: 256 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:59

А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.
Спасибо большое заранее! Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.
Искатель
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 22.02.16
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4723 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:07

  Искатель написав:А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?

Пока ещё не делал, только спросил в изиной поддержке можно ли забросить хотя бы на ТАСину карту. Там сказали, что это к ТАСиному менеджеру и Изя тут уже не при делах. В ближайший понедельник попробую проделать, но знаю я тех менеджеров...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:11

  moveton написав:
  Искатель написав:А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?

Пока ещё не делал, только спросил в изиной поддержке можно ли забросить хотя бы на ТАСину карту. Там сказали, что это к ТАСиному менеджеру и Изя тут уже не при делах. В ближайший понедельник попробую проделать, но знаю я тех менеджеров...

О! Я на ветке ТАСи детально написал о вчерашней встрече с местными "знатоками". Они, правда, уже дружно дергаются, когда я захожу в отделение... Но умней от этого не стают. Хотя за столько лет работы на одном месте уже обезьяну можно было заставить выучить инструкции по работе.
Искатель
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 22.02.16
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4723 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22

  Искатель написав:Хотя за столько лет работы на одном месте уже обезьяну можно было заставить выучить инструкции по работе.

Там, похоже, естественный отбор тех, которые не способны. В моём отделении где-то лет 8 назад я ещё застал толковую девочку и тогда же она в другой банк убежала. Это была последняя.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:27

  moveton написав:
  Искатель написав:Хотя за столько лет работы на одном месте уже обезьяну можно было заставить выучить инструкции по работе.

Там, похоже, естественный отбор тех, которые не способны. В моём отделении где-то лет 8 назад я ещё застал толковую девочку и тогда же она в другой банк убежала. Это была последняя.

С такими ЗП, что тас предлагает, неудивительно, что толковые уходят, а остальные сидят годами.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1451
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:35

  Искатель написав:Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).


У меня тоже 30.03 заканчивается в чате заказал, оператор сказал приходите ... А я спрашиваю можно утром говорит да все заказано все супер пупер 😀 а я чувствую что то не то.... Пишу когда депозит упадет на карту, мне говорят возможно на следующий день 😀 в итоге менеджер ушел на консилиум и через пару минут выдал что лучше заказать на 3.04 😀 я согласился но есть подозрение будут проблемы... Это жесть короче... Еще буду им писать долбить... Проверять и уточнять...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 234235236237>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2362)
17.03.2023 23:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.