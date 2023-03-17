Искатель написав:Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
В среду 22.03 заканчивается депо, заказывал за 2 недели, на счёт доступности на карте не уточнял, будем смотреть, насколько быстро депо окажется на карте.