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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:40

  Искатель написав:Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).

В среду 22.03 заканчивается депо, заказывал за 2 недели, на счёт доступности на карте не уточнял, будем смотреть, насколько быстро депо окажется на карте.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:09

Re: izibank

Около 8:00 средства будут на картсчете. С 9:00 открывается отд-е
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:43

Re: izibank

Депо заканчивалось на вт 27 декабря, средства заказал на ср 28 декабря. 27 депо упало на карту и у поддержки переуточнил можно ли забрать 27 в отделении. А за день до этого уточнял в поддержке всё ли в силе по моему заказу средств.
Howl
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