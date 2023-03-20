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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:40
Искатель написав:
Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
В среду 22.03 заканчивается депо, заказывал за 2 недели, на счёт доступности на карте не уточнял, будем смотреть, насколько быстро депо окажется на карте.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:09
Около 8:00 средства будут на картсчете. С 9:00 открывается отд-е
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Amethyst
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:43
Депо заканчивалось на вт 27 декабря, средства заказал на ср 28 декабря. 27 депо упало на карту и у поддержки переуточнил можно ли забрать 27 в отделении. А за день до этого уточнял в поддержке всё ли в силе по моему заказу средств.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:28
Искатель написав:
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.
Спасибо большое заранее! Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.
Забрать центы гривнами - лишние 2 минуты времени в кассе.
Не вижу проблем. Как по мне - это самое простое и быстрое решение, да и позволяет не иметь бессмысленных центов на ощаднике
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mustbe
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:24
Перед війною взяв кредит у банку, платив все вчасно, доки не почалась війна. Прчалося з березня прострочення і не було чим платити. Я написав до банку і попросив реструктиризацію і банк пішов мені на зустріч. У результаті я виплатив всі гроші до копійки. Дякую за підтримку у цей складний час!
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vaxofa5814
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:24
ВIВ написав: vaxofa5814 написав:
взяв кредит у банку
Кредит в виртуальном банке, прикольно
Ну прям виртуальном? Небось, в кредитном договоре, как и в депо, написано, что он с ТАСей заключён. Или ТАС тоже того?
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moveton
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