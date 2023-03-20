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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:40
Искатель написав:
Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
В среду 22.03 заканчивается депо, заказывал за 2 недели, на счёт доступности на карте не уточнял, будем смотреть, насколько быстро депо окажется на карте.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:09
Около 8:00 средства будут на картсчете. С 9:00 открывается отд-е
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:43
Депо заканчивалось на вт 27 декабря, средства заказал на ср 28 декабря. 27 депо упало на карту и у поддержки переуточнил можно ли забрать 27 в отделении. А за день до этого уточнял в поддержке всё ли в силе по моему заказу средств.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:28
Искатель написав:
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.
Спасибо большое заранее! Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.
Забрать центы гривнами - лишние 2 минуты времени в кассе.
Не вижу проблем. Как по мне - это самое простое и быстрое решение, да и позволяет не иметь бессмысленных центов на ощаднике
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:24
Перед війною взяв кредит у банку, платив все вчасно, доки не почалась війна. Прчалося з березня прострочення і не було чим платити. Я написав до банку і попросив реструктиризацію і банк пішов мені на зустріч. У результаті я виплатив всі гроші до копійки. Дякую за підтримку у цей складний час!
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:24
ВIВ написав: vaxofa5814 написав:
взяв кредит у банку
Кредит в виртуальном банке, прикольно
Ну прям виртуальном? Небось, в кредитном договоре, как и в депо, написано, что он с ТАСей заключён. Или ТАС тоже того?
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moveton
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:56
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
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vovabelokon99
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:39
vovabelokon99 написав:
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
найпростіше і без комісій купувати або в Дія або в Bond.ua додатку
як будуть котіровки - напишіть будь ласка, цікаво зрівняти із іншими
дякую наперед
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greenozon
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