Додано: Пон 20 бер, 2023 18:12

Искатель написав: А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.

Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?

Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".

Интересует опыт того, кто уже это делал.

А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".Интересует опыт того, кто уже это делал.

Искатель написав: Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет. Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.

Теперь сделал и могу поделиться опытом. С первого подхода к менеджеру мне было сказано, что единственный мой вариант - это за 15 грн получить такими долларами, как есть в кассе, а остаток (не только центы, но и несколько долларов) получить гривнами. Забросить на ТАС остаток без комиса типа никак. ОК, прямо из отделения звоню на 8778 (кстати, рекомендую: та же самая горячка, что и 0800503580, но без выслушивания робота) и там мне сообщают, что остаток перевести всё таки можно, но если на валютную карту, то комис (она у ТАСи бывает только типа КДВ), а вот на ощадник на шару. Тут возникла незадача, что ощадника у меня нет и открыть в приложении я его не могу потому, что для этого нужно на карте иметь хотя бы цент, а у меня пока голяк. Но меня заверили, что это только в приложении так, а менеджер может открыть и пустой. ОК, вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.Всё это абсолютно на шару. Даже 15 грн платить не нужно.Да, про то можно ли на ощадник перевести центы я специально на горячке переспросил. Там очень удивились, что какие-то куры сказали, что так низя.Ооо, а вот в плане времени всё не так однозначно. Это же ТАСина девочка. Она все эти операции делает впервые в жизни. Поэтому, пока нащупали дорожку и всё сделали, я в отделении 3.5 часа просидел. Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.