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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:40
Искатель написав:
Имею два небольших конвертационных депозита в Изибанке, один заканчивается во вторник 28.03, второй - в четверг 30.03.
Будучи наслышан про правило "двух понедельников", хотел бы спросить: когда лучше позвонить, чтобы заказать получение обоих депозитов сразу. По идее, это надо делать уже вот-вот, т.к. "первый из двух" понедельников будет 20.03.
И как правильно это сделать, подскажите, опытные! Это мои первые и, думаю, последние депозиты в Изе (Заначка не в счет).
В среду 22.03 заканчивается депо, заказывал за 2 недели, на счёт доступности на карте не уточнял, будем смотреть, насколько быстро депо окажется на карте.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:09
Около 8:00 средства будут на картсчете. С 9:00 открывается отд-е
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:43
Депо заканчивалось на вт 27 декабря, средства заказал на ср 28 декабря. 27 депо упало на карту и у поддержки переуточнил можно ли забрать 27 в отделении. А за день до этого уточнял в поддержке всё ли в силе по моему заказу средств.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:28
Искатель написав:
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.
Спасибо большое заранее! Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.
Забрать центы гривнами - лишние 2 минуты времени в кассе.
Не вижу проблем. Как по мне - это самое простое и быстрое решение, да и позволяет не иметь бессмысленных центов на ощаднике
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:24
Перед війною взяв кредит у банку, платив все вчасно, доки не почалась війна. Прчалося з березня прострочення і не було чим платити. Я написав до банку і попросив реструктиризацію і банк пішов мені на зустріч. У результаті я виплатив всі гроші до копійки. Дякую за підтримку у цей складний час!
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vaxofa5814
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:24
ВIВ написав: vaxofa5814 написав:
взяв кредит у банку
Кредит в виртуальном банке, прикольно
Ну прям виртуальном? Небось, в кредитном договоре, как и в депо, написано, что он с ТАСей заключён. Или ТАС тоже того?
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moveton
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:56
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
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vovabelokon99
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:39
vovabelokon99 написав:
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
найпростіше і без комісій купувати або в Дія або в Bond.ua додатку
як будуть котіровки - напишіть будь ласка, цікаво зрівняти із іншими
дякую наперед
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greenozon
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:12
Искатель написав:
А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.
Теперь сделал и могу поделиться опытом. С первого подхода к менеджеру мне было сказано, что единственный мой вариант - это за 15 грн получить такими долларами, как есть в кассе, а остаток (не только центы, но и несколько долларов) получить гривнами. Забросить на ТАС остаток без комиса типа никак. ОК, прямо из отделения звоню на 8778 (кстати, рекомендую: та же самая горячка, что и 0800503580, но без выслушивания робота) и там мне сообщают, что остаток перевести всё таки можно, но если на валютную карту, то комис (она у ТАСи бывает только типа КДВ), а вот на ощадник на шару. Тут возникла незадача, что ощадника у меня нет и открыть в приложении я его не могу потому, что для этого нужно на карте иметь хотя бы цент, а у меня пока голяк. Но меня заверили, что это только в приложении так, а менеджер может открыть и пустой. ОК, вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:
- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник
- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник
- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)
- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы
- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.
Всё это абсолютно на шару. Даже 15 грн платить не нужно.
Да, про то можно ли на ощадник перевести центы я специально на горячке переспросил. Там очень удивились, что какие-то куры сказали, что так низя.
Искатель написав:
Не хочется возиться с этой мелочью да с выкупами, времени больше уйдет.
Ооо, а вот в плане времени всё не так однозначно. Это же ТАСина девочка. Она все эти операции делает впервые в жизни. Поэтому, пока нащупали дорожку и всё сделали, я в отделении 3.5 часа просидел. Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.
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moveton
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