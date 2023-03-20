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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:27

Re: izibank

moveton написав:Поэтому, пока нащупали дорожку и всё сделали, я в отделении 3.5 часа просидел.

Респект, такі люди творять історію
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:47

  moveton написав: Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.

Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.
Ps. За лайфхак про можливість поповнення доларового ощадного з картки ізі - дяка. Спробую наступного тижня.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:56

  Alien написав:
  moveton написав: Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.

Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.

Да я прикалываюсь. Мне как раз сразу выписали ордер на получение всей суммы с центами, плюс отдельный на 15 грн комиса и получил бы я за пяток минут в кассе что можно (кроме соток пятёрка у них была) долларами и остальное гривнами. Но так не спортивно, раз уж тут просветили, что в принципе хотя бы остаток, но переводится на ощадник :D Кстати, то, что мне эти ордера выписали - это была одна из причин почему я так долго сидел. Оказалось, что они ещё до моего визита в кассу как-то частично провелись и была отдельная разборка, как их отменять.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:51

  moveton написав:
  Искатель написав:А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.
Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?
Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".
Интересует опыт того, кто уже это делал.

...
- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник
...


Спасибо за тропинку
Любопытно только как вот это они делают
Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?
Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:58

  emeta написав:Любопытно только как вот это они делают
Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?

До кінця 2016 року без проблем в п24 можна було поповнити з картки привату картку абанку і це не було р2р. Аналогічно в а24 поповнювались картки привату з карток абанку. Так то були по суті дві різні юридичні особи. Тут же особа одна. Просто різні програмні модулі між якими є взаємодія. Тому у відповідному ПЗ є змога переказати кошти з валютної картки одного модуля на валютний рахунок іншого. Яким документом вони це оформлюють в принципі не так важливо. Вангую що меморіальним ордером бо це внутрішньобанківська операція по суті.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:59

  emeta написав:Любопытно только как вот это они делают
Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?
Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод?

Первое - просто переводят со счёта на счёт. И к этому печатают бумажку (мемориальный ордер, да), которую нужно подписать. Но второй способ мы тоже за это время попробовали - почему-то у них была идея, что так можно. Ни фига. Карта добавляется, но она считается картой другого банка и поэтому сделать с ней толком ничего и нельзя. Даже баланса её не видно. Только гривневые переводы P2P.
moveton
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  #<1 ... 235236237238
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