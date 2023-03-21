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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 235236237238 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 3 Всього голосів : 18 Додано: Пон 20 бер, 2023 18:27 Re: izibank moveton написав: Поэтому, пока нащупали дорожку и всё сделали, я в отделении 3.5 часа просидел.

Респект, такі люди творять історію Респект, такі люди творять історію 2XL

Повідомлень: 3842 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 18:47 moveton написав: Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе. Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.

Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.

Ps. За лайфхак про можливість поповнення доларового ощадного з картки ізі - дяка. Спробую наступного тижня. Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.Ps. За лайфхак про можливість поповнення доларового ощадного з картки ізі - дяка. Спробую наступного тижня. Alien Повідомлень: 1632 З нами з: 12.01.20 Подякував: 54 раз. Подякували: 446 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 18:56 Alien написав: moveton написав: Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе. Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.

Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин. Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.

Да я прикалываюсь. Мне как раз сразу выписали ордер на получение всей суммы с центами, плюс отдельный на 15 грн комиса и получил бы я за пяток минут в кассе что можно (кроме соток пятёрка у них была) долларами и остальное гривнами. Но так не спортивно, раз уж тут просветили, что в принципе хотя бы остаток, но переводится на ощадник Кстати, то, что мне эти ордера выписали - это была одна из причин почему я так долго сидел. Оказалось, что они ещё до моего визита в кассу как-то частично провелись и была отдельная разборка, как их отменять. Да я прикалываюсь. Мне как раз сразу выписали ордер на получение всей суммы с центами, плюс отдельный на 15 грн комиса и получил бы я за пяток минут в кассе что можно (кроме соток пятёрка у них была) долларами и остальное гривнами. Но так не спортивно, раз уж тут просветили, что в принципе хотя бы остаток, но переводится на ощадникКстати, то, что мне эти ордера выписали - это была одна из причин почему я так долго сидел. Оказалось, что они ещё до моего визита в кассу как-то частично провелись и была отдельная разборка, как их отменять. moveton

Повідомлень: 3077 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 325 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 19:51 moveton написав: Искатель написав: А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.

Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?

Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".

Интересует опыт того, кто уже это делал.

А еще вопрос: возможно, кто-то делал так.Я ж получаю общую сумму (с долларами и центами). Можно ли "невыдаваемый остаток" прямо в кассе ТАСа загнать на "Ощадный"?Вчера задал в местном отделении вопрос, так операционисты сказали "мы не знаем", а в кассе после долгого допроса промямлили "можно, но только целые доллары, без центов".Интересует опыт того, кто уже это делал.

...

- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник

...

...- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник...



Спасибо за тропинку

Любопытно только как вот это они делают

Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?

Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод? Спасибо за тропинкуЛюбопытно только как вот это они делаютВыписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод? emeta

Повідомлень: 2342 З нами з: 19.03.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 19:58 emeta написав: Любопытно только как вот это они делают

Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит? Любопытно только как вот это они делаютВыписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?

До кінця 2016 року без проблем в п24 можна було поповнити з картки привату картку абанку і це не було р2р. Аналогічно в а24 поповнювались картки привату з карток абанку. Так то були по суті дві різні юридичні особи. Тут же особа одна. Просто різні програмні модулі між якими є взаємодія. Тому у відповідному ПЗ є змога переказати кошти з валютної картки одного модуля на валютний рахунок іншого. Яким документом вони це оформлюють в принципі не так важливо. Вангую що меморіальним ордером бо це внутрішньобанківська операція по суті. До кінця 2016 року без проблем в п24 можна було поповнити з картки привату картку абанку і це не було р2р. Аналогічно в а24 поповнювались картки привату з карток абанку. Так то були по суті дві різні юридичні особи. Тут же особа одна. Просто різні програмні модулі між якими є взаємодія. Тому у відповідному ПЗ є змога переказати кошти з валютної картки одного модуля на валютний рахунок іншого. Яким документом вони це оформлюють в принципі не так важливо. Вангую що меморіальним ордером бо це внутрішньобанківська операція по суті. Alien Повідомлень: 1632 З нами з: 12.01.20 Подякував: 54 раз. Подякували: 446 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 19:59 emeta написав: Любопытно только как вот это они делают

Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?

Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод? Любопытно только как вот это они делаютВыписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод?

Первое - просто переводят со счёта на счёт. И к этому печатают бумажку (мемориальный ордер, да), которую нужно подписать. Но второй способ мы тоже за это время попробовали - почему-то у них была идея, что так можно. Ни фига. Карта добавляется, но она считается картой другого банка и поэтому сделать с ней толком ничего и нельзя. Даже баланса её не видно. Только гривневые переводы P2P. Первое - просто переводят со счёта на счёт. И к этому печатают бумажку (мемориальный ордер, да), которую нужно подписать. Но второй способ мы тоже за это время попробовали - почему-то у них была идея, что так можно. Ни фига. Карта добавляется, но она считается картой другого банка и поэтому сделать с ней толком ничего и нельзя. Даже баланса её не видно. Только гривневые переводы P2P. moveton

Повідомлень: 3077 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 325 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 бер, 2023 08:06 Re: izibank moveton написав: ...вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:

- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник

- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник

- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)

- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы

- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.



Всё это абсолютно на шару... ...вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.Всё это абсолютно на шару... Я поддержке izibank не один раз через разные каналы выносил мозги, что в тарифах указано можно, а вот на практике нельзя. Видимо, доработали этот момент — приятно Я поддержке izibank не один раз через разные каналы выносил мозги, что в тарифах указано можно, а вот на практике нельзя. Видимо, доработали этот момент — приятно Howl

Повідомлень: 5215 З нами з: 08.03.18 Подякував: 515 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 235236237238 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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