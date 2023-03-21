Додано: Пон 20 бер, 2023 18:56

Alien написав: moveton написав: Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе. Сколько занимает возня с мелочью и выкупами - не в курсе.

Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин. Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.

Да я прикалываюсь. Мне как раз сразу выписали ордер на получение всей суммы с центами, плюс отдельный на 15 грн комиса и получил бы я за пяток минут в кассе что можно (кроме соток пятёрка у них была) долларами и остальное гривнами. Но так не спортивно, раз уж тут просветили, что в принципе хотя бы остаток, но переводится на ощадникКстати, то, что мне эти ордера выписали - это была одна из причин почему я так долго сидел. Оказалось, что они ещё до моего визита в кассу как-то частично провелись и была отдельная разборка, как их отменять.