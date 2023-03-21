moveton написав:Поэтому, пока нащупали дорожку и всё сделали, я в отделении 3.5 часа просидел.
Респект, такі люди творять історію
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:27
Re: izibank
Респект, такі люди творять історію
Додано: Пон 20 бер, 2023 18:47
Якраз це загальновідомо - декілька разів безпосередньо касиру казав щоб вона викупила центи, або кілька доларів з центами - на все про все в неї виходило кілька хвилин.
Ps. За лайфхак про можливість поповнення доларового ощадного з картки ізі - дяка. Спробую наступного тижня.
Додано: Пон 20 бер, 2023 18:56
Да я прикалываюсь. Мне как раз сразу выписали ордер на получение всей суммы с центами, плюс отдельный на 15 грн комиса и получил бы я за пяток минут в кассе что можно (кроме соток пятёрка у них была) долларами и остальное гривнами. Но так не спортивно, раз уж тут просветили, что в принципе хотя бы остаток, но переводится на ощадник Кстати, то, что мне эти ордера выписали - это была одна из причин почему я так долго сидел. Оказалось, что они ещё до моего визита в кассу как-то частично провелись и была отдельная разборка, как их отменять.
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:51
Спасибо за тропинку
Любопытно только как вот это они делают
Выписывают квитанцию на перевод с изиной карты на ощадный депозит?
Или самому можно добавить карту Изи в TAS2U и делать перевод?
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:58
До кінця 2016 року без проблем в п24 можна було поповнити з картки привату картку абанку і це не було р2р. Аналогічно в а24 поповнювались картки привату з карток абанку. Так то були по суті дві різні юридичні особи. Тут же особа одна. Просто різні програмні модулі між якими є взаємодія. Тому у відповідному ПЗ є змога переказати кошти з валютної картки одного модуля на валютний рахунок іншого. Яким документом вони це оформлюють в принципі не так важливо. Вангую що меморіальним ордером бо це внутрішньобанківська операція по суті.
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:59
Первое - просто переводят со счёта на счёт. И к этому печатают бумажку (мемориальный ордер, да), которую нужно подписать. Но второй способ мы тоже за это время попробовали - почему-то у них была идея, что так можно. Ни фига. Карта добавляется, но она считается картой другого банка и поэтому сделать с ней толком ничего и нельзя. Даже баланса её не видно. Только гривневые переводы P2P.
Додано: Вів 21 бер, 2023 08:06
Re: izibank
Я поддержке izibank не один раз через разные каналы выносил мозги, что в тарифах указано можно, а вот на практике нельзя. Видимо, доработали этот момент — приятно
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:47
Это в смысле про пункт, что перевод на свои счета в ТАСе на шару? Так оно из Изиного приложения для валюты и сейчас фактически не работает Но не Изю, а ТАСю мучить нужно было. Поддержка Изи мне сказала, что все вопросы, как деньги получить не налом в кассе, а частично на ТАСины счета нужно решать в отделении, чем я и развлёкся. Не знаю, может раньше и отказали бы, но теперь переводят.
Додано: Вів 21 бер, 2023 17:13
Re: izibank
На GooglePlay написано вот такое:
"Что нового
що нового?
відсоток на залишок власних коштів - 5 %
бонусна депозитна ставка до гривневих вкладів при увімкненій автопролонгації (+0,25%)
підвищена ставка на гривневі вклади терміном від 1 до 3 місяці -14%"
Ни на сайте , ни в договоре, ни в приложении про "0,25%" не упоминается.
Или я не там смотрю?
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