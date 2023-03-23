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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:10
Кочевник написав:
А самому в додатку ізібанка на ТАСін ощадний неможливо переказати? Лише у відділення чалапати?
Запрещены вроде бы такие переводы
В отделении всё занимает 10 минут
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Додано: Чет 23 бер, 2023 09:44
vovabelokon99 написав:
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
Це в банківському додатку чи окремому?
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Додано: Чет 23 бер, 2023 11:21
Кочевник написав:
А самому в додатку ізібанка на ТАСін ощадний неможливо переказати? Лише у відділення чалапати?
Ну на четыре поста выше же этот же вопрос и ответ
.
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