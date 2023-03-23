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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:10

  Кочевник написав:А самому в додатку ізібанка на ТАСін ощадний неможливо переказати? Лише у відділення чалапати?


Запрещены вроде бы такие переводы
В отделении всё занимает 10 минут
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:44

  vovabelokon99 написав:Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.

Це в банківському додатку чи окремому?
H225
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:21

  Кочевник написав:А самому в додатку ізібанка на ТАСін ощадний неможливо переказати? Лише у відділення чалапати?

Ну на четыре поста выше же этот же вопрос и ответ.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:16

Re: izibank

  moveton написав:Это в смысле про пункт, что перевод на свои счета в ТАСе на шару?
Это сейчас на шару, раньше был 5 ₴ и поддержку я мучал про такой перевод для валюты в отделении ТАС. Изначально было нельзя, только в гривне.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:22

  Howl написав:
  moveton написав:Это в смысле про пункт, что перевод на свои счета в ТАСе на шару?
Это сейчас на шару, раньше был 5 ₴ и поддержку я мучал про такой перевод для валюты в отделении ТАС. Изначально было нельзя, только в гривне.

Значит улучшения пришли. Жаль, что уже и не надо. Депо по выгодным условиям я успел заключить только одно и похоже, что больше у меня их в Изе не будет. Всё, что сейчас интересного: 1.5% КБ за продукты и при этом в кредит.
moveton
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