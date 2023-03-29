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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:10
Кочевник написав:
А самому в додатку ізібанка на ТАСін ощадний неможливо переказати? Лише у відділення чалапати?
Запрещены вроде бы такие переводы
В отделении всё занимает 10 минут
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Додано: Чет 23 бер, 2023 09:44
vovabelokon99 написав:
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
Це в банківському додатку чи окремому?
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Додано: Чет 23 бер, 2023 11:21
Кочевник написав:
А самому в додатку ізібанка на ТАСін ощадний неможливо переказати? Лише у відділення чалапати?
Ну на четыре поста выше же этот же вопрос и ответ
.
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moveton
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:16
moveton написав:
Это в смысле про пункт, что перевод на свои счета в ТАСе на шару?
Это сейчас на шару, раньше был 5 ₴ и поддержку я мучал про такой перевод для валюты в отделении ТАС. Изначально было нельзя, только в гривне.
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Howl
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:22
Howl написав: moveton написав:
Это в смысле про пункт, что перевод на свои счета в ТАСе на шару?
Это сейчас на шару, раньше был 5 ₴ и поддержку я мучал про такой перевод для валюты в отделении ТАС. Изначально было нельзя, только в гривне.
Значит улучшения пришли. Жаль, что уже и не надо. Депо по выгодным условиям я успел заключить только одно и похоже, что больше у меня их в Изе не будет. Всё, что сейчас интересного: 1.5% КБ за продукты и при этом в кредит.
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moveton
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Додано: Чет 23 бер, 2023 23:07
Howl написав: moveton написав:
...вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:
- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник
- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник
- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)
- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы
- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.
Всё это абсолютно на шару...
Я поддержке izibank не один раз через разные каналы выносил мозги, что в тарифах указано можно, а вот на практике нельзя. Видимо, доработали этот момент — приятно
Во вторник пытался закончившимся депо изи в отделении тас, пополнить депозит отщадный, не получилось у менеджера. В след месяце попробую в другом отделении.
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demichh
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Додано: Чет 23 бер, 2023 23:14
demichh написав:
Во вторник пытался закончившимся депо изи в отделении тас, пополнить депозит отщадный, не получилось у менеджера. В след месяце попробую в другом отделении.
Угу. Менеджер должен предварительно хотя бы часик обзвонить более знающих людей, чтобы его обучили. Без этого в ТАСе дела не делаются.
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moveton
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:17
greenozon написав: vovabelokon99 написав:
Хтось вже пробував користуватися новою функцією додатку для інвестування в овдп (izitrade)?
Ніде ніякої інформації ані про тарифи ані взагалі про це немає. Сьогодні спробував відкрити рахунок( відкриття 25 грн), але немає котирувань, тільки можливість поповнення рахунку( про комісії взагалі не зрозуміло, підтримка каже що 1%, в додатку малює 0 на сумму до 10 0000, далі 0,5%). Підтримка як завжди нічого конкретного не відповідають, то перевстановіть додаток, тепер кажуть, що спочатку треба поповнити рахунок.
банк izi, але проблеми все ж такі як і тася.
найпростіше і без комісій купувати або в Дія або в Bond.ua додатку
як будуть котіровки - напишіть будь ласка, цікаво зрівняти із іншими
дякую наперед
Через тиждень вдалось тільки поповнити їх рахунок, а сьогодні тільки з'явилася одна овдп (до 26.02.25), ціна 900,07 грн, 24,8%, але ще є комісія 1%. Чекаю свою тисячу назад на картку.
Підтримка так і не чим допомогла, скільки разів не писав, казали, що подивитися просто так ціни овдп не можна, а поповнення не проходило. Рахунки маю в bond.ua та icu, цікаво було шо тут, виходить як завжди банк "ІЗІ", а проблем іноді більше ніж у тасі.
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vovabelokon99
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