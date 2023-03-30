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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 14:04
moveton написав:
Теперь сделал и могу поделиться опытом. С первого подхода к менеджеру мне было сказано, что единственный мой вариант - это за 15 грн получить такими долларами, как есть в кассе, а остаток (не только центы, но и несколько долларов) получить гривнами. Забросить на ТАС остаток без комиса типа никак. ОК, прямо из отделения звоню на 8778 (кстати, рекомендую: та же самая горячка, что и 0800503580, но без выслушивания робота) и там мне сообщают, что остаток перевести всё таки можно, но если на валютную карту, то комис (она у ТАСи бывает только типа КДВ), а вот на ощадник на шару. Тут возникла незадача, что ощадника у меня нет и открыть в приложении я его не могу потому, что для этого нужно на карте иметь хотя бы цент, а у меня пока голяк. Но меня заверили, что это только в приложении так, а менеджер может открыть и пустой. ОК, вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:
- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник
- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник
- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)
- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы
- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.
Всё это абсолютно на шару. Даже 15 грн платить не нужно.
Вам очень повезло с персоналом отделения. В нашем городе на такие подвиги не способны. Расскажу свою историю. Сегодня закончился второй депозит в Изибанке (первый - два дня назад). Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать".
"ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".
Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".
Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".
Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.
Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.
Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.
Послевкусие от ТАСа, как всегда, - гадкое, точнее, от его работников. Мало того, что тупые, да еще и строят из себя непонятно что...
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:18
Искатель написав:
Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать".
"ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".
Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".
Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".
Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.
Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.
Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.
Так никто не обещал, что будет легко
Я ж честно указал, что три часа на это ухлопал. Ну может и с девочкой повезло, которая ничего не знала, но честно обзвонила кучу народа и таки нашла того, кто знает. Проверил, что не получается с привязанной карты - обратно на горячку и компостировать им мозг дальше. Там тоже минимум половина работников глупости говорит, но можно пробиться и на более знающих. Нужно ли это всё за чувство глубокого удовлетворения и возможную экономию 15 грн - каждый сам себе решает. Особенно учитывая, что, как я понимаю, сейчас народ добирает остатки изиных долларовых депо и больше туда по этому поводу не собирается.
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moveton
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:26
moveton написав: Искатель написав:
Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать".
"ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".
Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".
Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".
Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.
Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.
Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.
Так никто не обещал, что будет легко
Я ж честно указал, что три часа на это ухлопал. Ну может и с девочкой повезло, которая ничего не знала, но честно обзвонила кучу народа и таки нашла того, кто знает. Проверил, что не получается с привязанной карты - обратно на горячку и компостировать им мозг дальше. Там тоже минимум половина работников глупости говорит, но можно пробиться и на более знающих. Нужно ли это всё за чувство глубокого удовлетворения и возможную экономию 15 грн - каждый сам себе решает. Особенно учитывая, что, как я понимаю, сейчас народ добирает остатки изиных долларовых депо и больше туда по этому поводу не собирается.
Понимаете... Вопрос же не в 15 грн... Меня убивает непробиваемая тупость работников ТАСа, давно уже переплюнувших когда-то самую тупую поддержку Приватбанка.
Это что-то с чем-то, я общаюсь с двумя десятками банков - такого я просто не встречал.
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Искатель
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:49
Тоже в одном отлелении не смогли сделать такое, на днях попробую в другом.
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demichh
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:59
demichh написав:
Тоже в одном отлелении не смогли сделать такое, на днях попробую в другом.
У мене позавчора вдалося з ізі на Тасю у відділенні останнього все перекинути за 5 хвилин. Не знаю чи дівчина просто розумна попалася? Правда вперта - тричі перепитала: "так ми видаємо з ізі 2700 а дріб'язок перекидаємо на ощадний в тасю?". Я їй тричі відповів: "ні перекидуємо усе а потім з ощадного 2700 кидаємо на платівку/азуре". Після третього разу вона таки перепитала - а чому не напряму з ізі 2700? Отримавши відповідь "щоб не платити 15 грн. коміса" хитро посміхнулась але усе зробила як треба.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:11
Искатель написав:
Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.
Що характерно, сама банка брати 15 грн за видачу депозиту ганьбою не вважає.
Alien написав:
У мене позавчора вдалося з ізі на Тасю у відділенні останнього все перекинути за 5 хвилин. Не знаю чи дівчина просто розумна попалася?
Холера, була якраз надія, що хтось от такий прошарений таки зрозуміє, у чому там проблема і приблизно у яку сторону їх направляти. Не СВІФТи ж вони там шлють, що все так складно. Попередні історії на тисячу символів, типу: "я три години спостерігав за операціонаістками, слухав їх телефонні розмови та розмови між собою, і зрозумів, що там щось десь треба нажати у кампухтірі", - допомагають мало, хіба підтверджують сам факт, що це можливо. Але, як на то те, прошареним вдається пропетляти без пригод та збору розвід-даних
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