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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 237238239240 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 3 Всього голосів : 18 Додано: Чет 30 бер, 2023 14:04 moveton написав: Теперь сделал и могу поделиться опытом. С первого подхода к менеджеру мне было сказано, что единственный мой вариант - это за 15 грн получить такими долларами, как есть в кассе, а остаток (не только центы, но и несколько долларов) получить гривнами. Забросить на ТАС остаток без комиса типа никак. ОК, прямо из отделения звоню на 8778 (кстати, рекомендую: та же самая горячка, что и 0800503580, но без выслушивания робота) и там мне сообщают, что остаток перевести всё таки можно, но если на валютную карту, то комис (она у ТАСи бывает только типа КДВ), а вот на ощадник на шару. Тут возникла незадача, что ощадника у меня нет и открыть в приложении я его не могу потому, что для этого нужно на карте иметь хотя бы цент, а у меня пока голяк. Но меня заверили, что это только в приложении так, а менеджер может открыть и пустой. ОК, вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:

- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник

- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник

- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)

- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы

- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.



Всё это абсолютно на шару. Даже 15 грн платить не нужно.

Теперь сделал и могу поделиться опытом. С первого подхода к менеджеру мне было сказано, что единственный мой вариант - это за 15 грн получить такими долларами, как есть в кассе, а остаток (не только центы, но и несколько долларов) получить гривнами. Забросить на ТАС остаток без комиса типа никак. ОК, прямо из отделения звоню на 8778 (кстати, рекомендую: та же самая горячка, что и 0800503580, но без выслушивания робота) и там мне сообщают, что остаток перевести всё таки можно, но если на валютную карту, то комис (она у ТАСи бывает только типа КДВ), а вот на ощадник на шару. Тут возникла незадача, что ощадника у меня нет и открыть в приложении я его не могу потому, что для этого нужно на карте иметь хотя бы цент, а у меня пока голяк. Но меня заверили, что это только в приложении так, а менеджер может открыть и пустой. ОК, вернулся к девочке и в конце концов прошли по пути:- девочка открывает мне пустой ТАСин ощадник- переводит с Изиной карты ПОЛНУЮ сумму на ощадник- переводит с ощадника на Плативку ровную сумму (напрямую с ощадника в кассе снять низя)- выдаёт мне ордер в кассу на получение этой самой ровной суммы- забираю в кассе ровную сумму и имею остаток на ощаднике, который в перспективе могу забрать опять же без комиса.Всё это абсолютно на шару. Даже 15 грн платить не нужно.

Вам очень повезло с персоналом отделения. В нашем городе на такие подвиги не способны. Расскажу свою историю. Сегодня закончился второй депозит в Изибанке (первый - два дня назад). Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать".

"ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".

Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".

Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".

Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.

Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.

Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.



Послевкусие от ТАСа, как всегда, - гадкое, точнее, от его работников. Мало того, что тупые, да еще и строят из себя непонятно что... Вам очень повезло с персоналом отделения. В нашем городе на такие подвиги не способны. Расскажу свою историю. Сегодня закончился второй депозит в Изибанке (первый - два дня назад). Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать"."ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.Послевкусие от ТАСа, как всегда, - гадкое, точнее, от его работников. Мало того, что тупые, да еще и строят из себя непонятно что... Искатель Повідомлень: 5890 З нами з: 22.02.16 Подякував: 932 раз. Подякували: 4750 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:18 Искатель написав: Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать".

"ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".

Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".

Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".

Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.

Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.

Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил. Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать"."ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.

Так никто не обещал, что будет легко Я ж честно указал, что три часа на это ухлопал. Ну может и с девочкой повезло, которая ничего не знала, но честно обзвонила кучу народа и таки нашла того, кто знает. Проверил, что не получается с привязанной карты - обратно на горячку и компостировать им мозг дальше. Там тоже минимум половина работников глупости говорит, но можно пробиться и на более знающих. Нужно ли это всё за чувство глубокого удовлетворения и возможную экономию 15 грн - каждый сам себе решает. Особенно учитывая, что, как я понимаю, сейчас народ добирает остатки изиных долларовых депо и больше туда по этому поводу не собирается. Так никто не обещал, что будет легкоЯ ж честно указал, что три часа на это ухлопал. Ну может и с девочкой повезло, которая ничего не знала, но честно обзвонила кучу народа и таки нашла того, кто знает. Проверил, что не получается с привязанной карты - обратно на горячку и компостировать им мозг дальше. Там тоже минимум половина работников глупости говорит, но можно пробиться и на более знающих. Нужно ли это всё за чувство глубокого удовлетворения и возможную экономию 15 грн - каждый сам себе решает. Особенно учитывая, что, как я понимаю, сейчас народ добирает остатки изиных долларовых депо и больше туда по этому поводу не собирается. moveton

Повідомлень: 3135 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:26 moveton написав: Искатель написав: Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать".

"ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".

Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".

Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".

Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.

Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.

Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил. Пришел в отделение ТАСа, рассказал вашу историю, а в ответ: "Это невозможно сделать"."ОК, говорю я, сейчас позвоню на горячую линию".Звоню на 8778, и мне говорят: "В отделении это сделать не могут. А вот Вы можете подвязать карту Изибанка в своем TAS2U - и самостоятельно перекинуть на Ощадный".Спрашиваю: "И доллары?" - "И доллары".Как вы понимаете, ничего у меня не получилось. Т.е. подвязать получилось, а вот перекинуть - нет.Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.Плюнул, говорю: "Распечатывайте ордер расходный". Пошел в кассу и получил.

Так никто не обещал, что будет легко Я ж честно указал, что три часа на это ухлопал. Ну может и с девочкой повезло, которая ничего не знала, но честно обзвонила кучу народа и таки нашла того, кто знает. Проверил, что не получается с привязанной карты - обратно на горячку и компостировать им мозг дальше. Там тоже минимум половина работников глупости говорит, но можно пробиться и на более знающих. Нужно ли это всё за чувство глубокого удовлетворения и возможную экономию 15 грн - каждый сам себе решает. Особенно учитывая, что, как я понимаю, сейчас народ добирает остатки изиных долларовых депо и больше туда по этому поводу не собирается. Так никто не обещал, что будет легкоЯ ж честно указал, что три часа на это ухлопал. Ну может и с девочкой повезло, которая ничего не знала, но честно обзвонила кучу народа и таки нашла того, кто знает. Проверил, что не получается с привязанной карты - обратно на горячку и компостировать им мозг дальше. Там тоже минимум половина работников глупости говорит, но можно пробиться и на более знающих. Нужно ли это всё за чувство глубокого удовлетворения и возможную экономию 15 грн - каждый сам себе решает. Особенно учитывая, что, как я понимаю, сейчас народ добирает остатки изиных долларовых депо и больше туда по этому поводу не собирается.

Понимаете... Вопрос же не в 15 грн... Меня убивает непробиваемая тупость работников ТАСа, давно уже переплюнувших когда-то самую тупую поддержку Приватбанка.

Это что-то с чем-то, я общаюсь с двумя десятками банков - такого я просто не встречал. Понимаете... Вопрос же не в 15 грн... Меня убивает непробиваемая тупость работников ТАСа, давно уже переплюнувших когда-то самую тупую поддержку Приватбанка.Это что-то с чем-то, я общаюсь с двумя десятками банков - такого я просто не встречал. Искатель Повідомлень: 5890 З нами з: 22.02.16 Подякував: 932 раз. Подякували: 4750 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:49 Тоже в одном отлелении не смогли сделать такое, на днях попробую в другом. demichh Повідомлень: 2908 З нами з: 09.12.10 Подякував: 148 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:59 demichh написав: Тоже в одном отлелении не смогли сделать такое, на днях попробую в другом. Тоже в одном отлелении не смогли сделать такое, на днях попробую в другом.

У мене позавчора вдалося з ізі на Тасю у відділенні останнього все перекинути за 5 хвилин. Не знаю чи дівчина просто розумна попалася? Правда вперта - тричі перепитала: "так ми видаємо з ізі 2700 а дріб'язок перекидаємо на ощадний в тасю?". Я їй тричі відповів: "ні перекидуємо усе а потім з ощадного 2700 кидаємо на платівку/азуре". Після третього разу вона таки перепитала - а чому не напряму з ізі 2700? Отримавши відповідь "щоб не платити 15 грн. коміса" хитро посміхнулась але усе зробила як треба. У мене позавчора вдалося з ізі на Тасю у відділенні останнього все перекинути за 5 хвилин. Не знаю чи дівчина просто розумна попалася? Правда вперта - тричі перепитала: "так ми видаємо з ізі 2700 а дріб'язок перекидаємо на ощадний в тасю?". Я їй тричі відповів: "ні перекидуємо усе а потім з ощадного 2700 кидаємо на платівку/азуре". Після третього разу вона таки перепитала - а чому не напряму з ізі 2700? Отримавши відповідь "щоб не платити 15 грн. коміса" хитро посміхнулась але усе зробила як треба. Alien Повідомлень: 1705 З нами з: 12.01.20 Подякував: 54 раз. Подякували: 477 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:11 Искатель написав: Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной. Все это время работник отделения с издевательской улыбкой и комментарием "Это что, ради того, чтобы сэкономить 15 грн?" наблюдал за мной.

Що характерно, сама банка брати 15 грн за видачу депозиту ганьбою не вважає.



Alien написав: У мене позавчора вдалося з ізі на Тасю у відділенні останнього все перекинути за 5 хвилин. Не знаю чи дівчина просто розумна попалася? У мене позавчора вдалося з ізі на Тасю у відділенні останнього все перекинути за 5 хвилин. Не знаю чи дівчина просто розумна попалася?

Холера, була якраз надія, що хтось от такий прошарений таки зрозуміє, у чому там проблема і приблизно у яку сторону їх направляти. Не СВІФТи ж вони там шлють, що все так складно. Попередні історії на тисячу символів, типу: "я три години спостерігав за операціонаістками, слухав їх телефонні розмови та розмови між собою, і зрозумів, що там щось десь треба нажати у кампухтірі", - допомагають мало, хіба підтверджують сам факт, що це можливо. Але, як на то те, прошареним вдається пропетляти без пригод та збору розвід-даних Що характерно, сама банка брати 15 грн за видачу депозиту ганьбою не вважає.Холера, була якраз надія, що хтось от такий прошарений таки зрозуміє, у чому там проблема і приблизно у яку сторону їх направляти. Не СВІФТи ж вони там шлють, що все так складно. Попередні історії на тисячу символів, типу: "я три години спостерігав за операціонаістками, слухав їх телефонні розмови та розмови між собою, і зрозумів, що там щось десь треба нажати у кампухтірі", - допомагають мало, хіба підтверджують сам факт, що це можливо. Але, як на то те, прошареним вдається пропетляти без пригод та збору розвід-даних klug Повідомлень: 8030 З нами з: 18.08.14 Подякував: 340 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 20:17 klug написав: Холера, була якраз надія, що хтось от такий прошарений таки зрозуміє, у чому там проблема і приблизно у яку сторону їх направляти. Холера, була якраз надія, що хтось от такий прошарений таки зрозуміє, у чому там проблема і приблизно у яку сторону їх направляти.

Проблема в лени и безграмотности кур в отделении и в поддержке. А что тут могут ещё точнее рассказать? Прям пошагово расписать куда им кликать в кампутере для перевода с одного счёта на другой? Это только если какой-то менеджер отделения сюда забежит. Проблема в лени и безграмотности кур в отделении и в поддержке. А что тут могут ещё точнее рассказать? Прям пошагово расписать куда им кликать в кампутере для перевода с одного счёта на другой? Это только если какой-то менеджер отделения сюда забежит. moveton

Повідомлень: 3135 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:53 Re: izibank Чи були в когось проблеми з погашенням заборгованості цього місяця? 29го погасив згідно інфи в апці, 30го числа зайшов і помітив що ще винний одну копійку до 31.03 ... скинув з Моно 2 грн., взагалі з аплікації вилогувало ))) буду на наступний місяць робити скрін обов'язково платежу перед оплатою. andriy_z Повідомлень: 76 З нами з: 05.03.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:27 andriy_z написав: взагалі з аплікації вилогувало взагалі з аплікації вилогувало

Уже замахало і без погашень. Так враження, що викидає, якщо кілька разів поспіль зайти. Потім ще проблема назад потрапити, бо СМСки ходять раз через 10. Уже замахало і без погашень. Так враження, що викидає, якщо кілька разів поспіль зайти. Потім ще проблема назад потрапити, бо СМСки ходять раз через 10. klug Повідомлень: 8030 З нами з: 18.08.14 Подякував: 340 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 237238239240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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