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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37

  ВIВ написав:Я тоже заметил что на 1 копейку меньше чем нужно пишет в приложении.
Но нас не проведешь :)
Загасился на +1 коп. больше - в результате все по нулям.

Странно. Как обычно сегодня погасился ровно на указанный минус - до сих пор ноль в результате показывает. Может там унутре всякие кешбеки и баланс точнее, чем в копейках и при выводе бывает, что по-разному округляется?
moveton
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Повідомлень: 3137
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  #<1 ... 238239240241
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