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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37
ВIВ написав:
Я тоже заметил что на 1 копейку меньше чем нужно пишет в приложении.
Но нас не проведешь
Загасился на +1 коп. больше - в результате все по нулям.
Странно. Как обычно сегодня погасился ровно на указанный минус - до сих пор ноль в результате показывает. Может там унутре всякие кешбеки и баланс точнее, чем в копейках и при выводе бывает, что по-разному округляется?
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moveton
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:56
Колеги, підкажіть, чи варто купляти на алі експрес картою izi, чи може є кращі варіанти?
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Boundless
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Додано: Суб 01 кві, 2023 17:14
Boundless
В ПУМБ є кешбек 1%
а ІЗІ хіба що 0,5% на всі покупки
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ytaras
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Додано: Суб 01 кві, 2023 17:51
Boundless , не варто. Буде подвійна конвертація через €. Краще Моно, Приват, БВР.
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andriy_z
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Додано: Суб 01 кві, 2023 18:20
ytaras написав:
а ІЗІ хіба що 0,5% на всі покупки
Це де таке вказано?
Додано: зараз глянула дійсно з'явилося таке.Вранці ще не було.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 18:25
посетитель написав: ytaras написав:
а ІЗІ хіба що 0,5% на всі покупки
Це де таке вказано?
Ну сказано ж в ІЗІ. Тобто у відповідному додатку. Розділ "Кешбек". Там і написано.
Опівдні вже точно було.
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Alien
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