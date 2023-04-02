Странно. Как обычно сегодня погасился ровно на указанный минус - до сих пор ноль в результате показывает. Может там унутре всякие кешбеки и баланс точнее, чем в копейках и при выводе бывает, что по-разному округляется?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37
Странно. Как обычно сегодня погасился ровно на указанный минус - до сих пор ноль в результате показывает. Может там унутре всякие кешбеки и баланс точнее, чем в копейках и при выводе бывает, что по-разному округляется?
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:56
Колеги, підкажіть, чи варто купляти на алі експрес картою izi, чи може є кращі варіанти?
Додано: Суб 01 кві, 2023 17:51
Boundless , не варто. Буде подвійна конвертація через €. Краще Моно, Приват, БВР.
Додано: Суб 01 кві, 2023 18:20
Це де таке вказано?
Додано: зараз глянул дійсно з'явилося таке.Вранці ще не було.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 01 кві, 2023 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 кві, 2023 18:25
Додано: Нед 02 кві, 2023 17:57
Коллеги, а куда изя спрятал МСС, по которым он не начисляет КБ "на всё"?
Додано: Нед 02 кві, 2023 18:25
Дивіться на їхньому сайті. Там у відповідях та питаннях є відповідь на це питання. Щоправда не певен що перелік там актуальний. Учора спілкувався з підтримкою - спочатку відповіли виключень немає. Потім на уточнюючі питання а як на рахунок 6012 та інших переказів, зняття готівки, комуналю та опсосів (усе це є у виключеннях на сайті) - сказали а ну так виключення є. На питання де у вільному доступі можна почитати - зависли на півгодини потім скинули пдфку датовану минулим роком нібито чинні правила. Втім поверхневе ознайомлення підтвердило що це не так. Там виведення від 1 грн. і ряд інших архаїчностей які ізя вже відмінив. Думаю все надо тестувати - вірити нікому не можна.
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