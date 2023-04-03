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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:52
mihasik написав:
0,5 на все, не треба активувати?
Щось не обирається, + на ✓ не міняється?!
активувати треба. Учора усе обиралось
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Додано: Пон 03 кві, 2023 07:52
Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.
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